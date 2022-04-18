5 بطولات تربك حسابات «المحترفين» في 2023

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تواجه رابطة المحترفين الإماراتية، تحدياً كبيراً خلال إعدادها لرزنامة الموسم الكروي الجديد، حيث ستشارك كرة الإمارات في 5 بطولات خارجية، هي بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في نوفمبر وديسمبر المقبلين، وكأس الخليج التي ستقام في يناير 2023، ومسابقة دوري أبطال آسيا، بمشاركة 3 أندية إماراتية، وبطولة غرب آسيا، التي ستقام في الإمارات مارس المقبل، وكأس آسيا في الصين يونيو المقبل، إضافة إلى توقف دولي للكرة في شهري سبتمبر وأكتوبر، بسبب الاستعداد لكأس العالم، وإقامة مباريات ودية للمنتخبات المشاركة، وتخصيص أيام «فيفا» متعددة للعب تلك المباريات، إضافة إلى مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبرامج إعداد المنتخبات الوطنية.

وسيشهد الموسم المقبل توقفات عديدة للدوري، بسبب تلك المشاركات، ما يضع مسؤولي رابطة المحترفين في ورطة حقيقية، بسبب التوازن بين متطلبات المنتخبات الوطنية، ورغبة الأندية في إقامة مسابقة بدون توقفات، وتعتبر مشاركة المنتخب الأول، من أصعب التحديات أمام الرابطة، حيث يشارك الأبيض في بطولة غرب آسيا للمنتخبات، التي تستضيفها الدولة، ما يتطلب توقف الدوري لأكثر من أسبوعين، في وقت صعب، وهو رمضان المبارك.

كما يحتاج الأبيض إلى وقت مناسب للاستعداد لبطولة آسيا في الصين، ما يتطلب ضرورة إنهاء المسابقة في بداية مايو، لكي يكون هناك وقت كافٍ لإعداد المنتخب قبل السفر إلى الصين، والمشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي ستقام في الصين خلال يونيو.

يذكر أن الموسم المقبل، ستكون منافساته ساخنة، نظراً لتطبيق مشاركة 5 لاعبين أجانب، إضافة إلى تسجيل 5 لاعبين من الفئات المستثناة، كما يشهد الموسم صراعاً ساخناً بين الفرق المشاركة بالدوري، نظراً لتقليل عدد الفرق المشاركة بالدوري إلى 12 فريقاً، في الموسم التالي 2024.

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