جيل 90 يحضر رمضانية فرجان بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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وجهت اللجنة المنظمة لبطولة مبادرة فرجان الرمضانية لكرة القدم، دعوات إلى قدامى لاعبي منتخبنا الوطني جيل 90، لحضور حفل الافتتاح، والمشاركة في مباراة استعراضية قبيل انطلاقة الحدث، حيث يتولى شيخ المعلقين، علي حميد، التعليق على مباريات اليوم الأول للدورة.

ويشهد ملعب نادي الفجيرة في العاشرة من مساء اليوم، انطلاقة البطولة التي تنظمها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، مستضيف الحدث، وتقام في الفترة من 18 أبريل الجاري، وحتى 25 منه.

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