الجزيرة يلاقي مومباي وشباب الأهلي ينتظر الغرافة في الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، أبوظبي - أحمد عيسى

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يسعى فريق الجزيرة لتكرار فوزه على مومباي سيتي الهندي، عندما يلتقيه عند التاسعة والربع مساء اليوم على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا 2022، في اللقاء الذي يجمع الفريقين للمرة الثانية خلال أيام قلائل، بعد اللقاء الأول مساء الخميس الماضي، والذي انتهى لمصلحة «فخر أبوظبي» بهدف من ركلة جزاء، منح الفريق أول 3 نقاط في مشوار البطولة، وحافظ على حظوظه في إمكانية نيل بطاقة التأهل.وتشتعل المنافسة في المجموعة الثانية، التي يتصدرها الشباب السعودي برصيد 7 نقاط، ويليه القوة الجوية العراقي برصيد 4 نقاط، والجزيرة ثالثاً بثلاث نقاط، ومومباي رابعاً برصيد 3 نقاط، ويتأهل المتصدر مباشرة إلى دور الستة عشر، بجانب أفضل 3 ثواني في 5 مجموعات، ما يجعل كل فريق متمكساً بكسب أكبر عدد من النقاط.

ويلتقي شباب الأهلي مع الغرافة القطري، بعد ربع ساعة من منتصف ليل اليوم الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، في مواجهة «الكتاب المفتوح» على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.

وشهدت الجولة الثالثة الماضية، تعادل شباب الأهلي مع الغرافة 1-1، وفوز فولاد على آهـــال 0-1، على نفس الملعبين. وتدخل الفرق الأربعة المواجهتين، والغرافة متصدراً لترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، بفارق الأهداف أمام فولاد خوزستان، والذي يحتل المركز الثاني.

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