الوصل والجزيرة بطلا دوري تحت 19 سنة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تُوج نادي الوصل ببطولة دوري الشباب تحت 19 عاماً «الفئة الأولى»، بعد الفوز على الوحدة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ستاد زعبيل بنادي الوصل، في ختام منافسات الدوري.

شهد التتويج، الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأحمد بن شعفار رئيس اللجنة الانتقالية للوصل، والدكتور محمد الحتاوي عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

كما تُوج الجزيرة بطلاً لمسابقة الشباب تحت 19 عاماً «الفئة الثانية»، بعد تغلبه على الحمرية، بهدف وحيد، ورفع رصيده إلى 18 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشارقة.

وقام سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، بتسليم الجزيرة الدرع والميداليات.

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