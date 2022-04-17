مواجهات قوية في نصف نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستأنف يوم غد الاثنين منافسات بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم حيث يسعى فريق "مكتب الأمين العام" للحفاظ على لقبه عندما يواجه فريق " مكتب البعثات الدراسية على ملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، ضمن نصف نهائي البطولة بينما يلاقي فريق "مدارس الإمارات الوطنية" فريق "نادي سيتي جولف".

وتنطلق المباراة الأولى التي تجمع "مكتب الأمين العام" بفريق "مكتب البعثات الدراسية" عند الساعة العاشرة مساء، بينما تقام المباراة الثانية التي تجمع فريق "مدارس الإمارات الوطنية" مع فريق "نادي سيتي جولف" الساعة الحادية عشر مساء.

وتأهل فريق " مكتب الأمين العام" متصدرا للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بينما تأهل فريق "مكتب البعثات الدراسية" ثانيا للمجموعة ذاتها برصيد 6 نقاط.

كما تأهل فريق "مدارس الإمارات الوطنية" متصدرا للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما تأهل فريق "نادي سيتي جولف" بالمركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط.

وتقام مباريات نصف النهائي بطريقة خروج المغلوب، وفي حالة انتهاء أي مباراة بالتعادل يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، وإذا استمر التعادل أيضا تحدد ركلات الترجيح المتأهل إلى المباراة النهائي التي تقام مساء يوم الأربعاء المقبل.

وكشف عبدالله ناجي، عضو اللجنة المنظمة عن أن نصف النهائي سيدار من قبل طاقم تحكيمي مميز مكون من يحيى الملا وخالد ناجم، وذلك بعدما شهدت البطولة تواجد نخبة الحكام في مرحلة المجموعات.

وأضاف: تستحوذ البطولة على قدر كبير من الأهمية، وتحظى بزخم فني وإعلامي مميز، وبدورنا في اللجنة المنظمة نسعى إلى توفير كافة المتطلبات للوصول إلى أعلى المستويات، وسط أجواء رياضية اجتماعية مميزة لجميع المشاركين.

وأكد عبدالله ناجي على ضرورة تواجد أفضل الحكام لإدارة جميع المباريات، خاصة وأن البطولة تبوأت مكانة مرموقة، إضافة إلى أن المشاركين يتطلعون دوما لتقديم أفضل المستويات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز