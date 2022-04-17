كايزر: الجزيرة سيكرر سيناريو الفوز على مومباي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة بنادي الجزيرة، أنه يتوقع تكرار سيناريو مباراة فريقه الأولى أمام مومباي سيتي الهندي، عندما يلتقي الفريقان للمرة الثانية غداً بالجولة الرابعة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، وكان «فخر أبو ظبي» كسب المباراة الأولى بهدف من ركلة جزاء، ويمتلك كل فريق 3 نقاط والفائز سيحافظ على حظوظه في التأهل إلى دور 16.

وقال كايزر خلال المؤتمر الصحافي للقاء إن تحضيرات فريقه جيدة بعد حصوله على فترة راحة أطول، مؤكداً أنه يمتلك الثقة في العناصر التي سيقع عليها الاختيار لخوض المباراة، وقال: نعاني من بعض الغيابات بسبب الإصابات لكن هنالك لاعبين شباباً يتطلعون للمشاركة بحماس كبير وأعتقد أنهم جاهزون لتقديم مستويات جيدة بمساعدة عناصر الخبرة في الفريق.

وجدد مدرب الجزيرة ثقته في أمكانية تأهل الفريق للمرحلة المقبلة من المنافسة، لكنه اعترف بصعوبة المهمة، وقال: علينا أن نجتهد في المباريات المقبلة للخروج بنتائج إيجابية.

وأشاد كايزر بمنافسه، ذاكراً أن مومباي سيتي يمتلك لاعبين صغار السن ويلعبون كرة قدم جيدة بالاعتماد على الاستحواذ وتمرير الكرة إلى الأمام، مشيراً إلى أن مباراة الغد ستكون صعبة على الفريقين وأن من يجتهد أكثر ويحالفه التوفيق سيحقق الفوز بالنقاط الثلاث.

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