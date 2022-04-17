مباراتان قبل النهائي لخماسيات شرطة دبي غداً

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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تحتضن ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود بدبي غداً مباراتي مركز شرطة البرشاء مع المرور، والمنشآت مع أمن المواصلات في الدور قبل النهائي لبطولة خماسيات كرة القدم للإدارات والمراكز الرمضانية والتي تنظمها إدارة الشؤون الرياضية في قسم الأنشطة والبرامج الداخلية بشرطة دبي، وتأمل الفرق الأربعة الوصول إلى نهائي البطولة المقرر 19 الجاري.

وكان فريق البرشاء بإشراف النقيب عمر الزبير مع المدرب ملازم طارق الطواش والإداري أحمد علي، حقق فوزاً مهماً على الأدلة الجنائية 3 - 2 فيما فاز المرور على إسعاد المجتمع 6 - 5 بالمجموعة الأولى، وتغلب المنشآت في المجموعة الثانية على الطوارئ في ربع النهائي 6 - 2 وأمن المواصلات على العمليات 3 - 2.

وشهدت البطولة مشاركة 14 فريقاً وهي مركز شرطة البرشاء والأدلة الجنائية والعمليات 1 والعمليات 2 والعمليات 3 والتحريات 1 والتحريات 2 والتحريات 3 والمرور والطوارئ والنقل والإنقاذ والمنشآت وأمن المواصلات وإسعاد المجتمع.

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