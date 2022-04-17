«الشارقة الرياضي» يناقش مواجهة الشغب في الملاعب

المصدر: الشارقة - وام

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ناقش مجلس الشارقة الرياضي في جلسة بعنوان «القاعدة الجماهيرية ـ البناء والتأثير»، عقدت في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج. طرق مواجهة الشغب في الملاعب، وأشاد المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة الإعلامية والتحول الرقمي بالمجلس بالدعم الرياضي المستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبالاهتمام الذي يوليه للإعلام الرياضي ومكونات المؤسسات الرياضية ومنها الجماهير.

وأكد أهمية المبادرات والخطط والبرامج التي تسهم في بناء وتوسع القاعدة الجماهيرية من خلال رعاية الجماهير وتقدير دورها وفتح قنوات التواصل معها، بالإضافة إلى ابتكار أحدث الطرق في جذب الجماهير من خلال برامج التوعية والتثقيف والتعريف بدور الأندية والمؤسسات الرياضية.

وناقش الحضور قضايا التعصب والعنف الرياضي والشغب في الملاعب وطرق مواجهتها من الناحية الدينية والنفسية والوطنية والاجتماعية، عبر تعزيز مبدأ احترام المنافسين والتعامل الأمثل مع الأزمات وفهم روح الجمهور وسلوك الأفراد حينما يتجمهرون ومن خلال مواجهة الشحن الزائد للجماهير قبل وأثناء وبعد المباريات.

وتناولت الجلسة أهمية صناعة المحتوى في كسب وتوجيه الجماهير وضرورة تحسين درجة وصوله وانتشاره إلى الفئات المستهدفة عبر مختلف وسائل الإعلام وبالتعاون مع الشركاء ما ينعكس بالإيجاب على كثافة الحضور وخزينة الأندية والاتحادات من خلال عقود التسويق والرعاية وحقوق البث.

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