مهدي: النتيجة الإيجابية تحافظ على حظوظ «الفرسان» الآسيوية

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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وصف مهدي علي مدرب فريق شباب الأهلي لكرة القدم مباراة الفريق أمام الغرافة القطري غداً، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الثالثة، بـ«المهمة» وقال «لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية تبقي حظوظ الفريق في المنافسة».

وأوضح أن سوء الطالع لازم الفريق في المواجهات الثلاث الماضية، مشدداً على ضرورة التركيز أكثر في الثلث الأخير، وقال: عقدنا اجتماعات مع اللاعبين، وقمنا بتحليل الأداء، وبشرح المزيد من الأمور الفنية، ونتمنى أن تترجم الفرص التي تتاح لنا غداً، إلى أهداف.

وأضاف: لا بديل أمامنا سوى القتال على المركز الأول، وعلينا كسب المباريات المقبلة من أجل التأهل، ونركز على مباراة الغد، لتحقيق نتيجة إيجابية، لأنها ستمنحنا الدافع المعنوي لتحقيق المطلوب في المباراتين التاليتين.

وذكر يوسف جابر لاعب شباب الأهلي، أن لكل مباراة أهميتها، وأن الفريق تعادل في مبارياته الثلاث الماضية في البطولة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة المقبلة، مشيراً إلى أن كل اللاعبين عازمون على تقديم كل ما لديهم من جهد.

وقال: حصلنا على التعادل في وقت متأخر من المباراة السابقة، وكان في إمكاننا تسجيل أهداف أكثر، لأننا نصنع الكثير من الفرص التي يمكن أن نسجل منها أهدافاً، وعلينا مسؤولية كبيرة لتقديم الأفضل، ونتمنى أن يحالفنا الحظ في المواجهة المقبلة.

وعن مواجهة الغرافة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وقال:عندما تلتقي مع فريق للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، تكون على دراية كاملة بنقاط القوة والضعف، والجميع شاهد المباراة الأولى، والفرص التي ضاعت، وإن شاء الله نكون أفضل في مباراة الغد.

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