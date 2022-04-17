مجلس الشارقة الرياضي يناقش طرق مواجهة الشغب في الملاعب

المصدر: وام

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نظم مجلس الشارقة الرياضي جلسة بعنوان "القاعدة الجماهيرية – البناء والتأثير"، وذلك في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وقدم الجلسة المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة الإعلامية والتحول الرقمي بالمجلس حيث شملت دعوة الحضور الإعلاميين المعنيين من ناشئة الشارقة والأندية الرياضية وشركات كرة القدم والأندية التخصصية بالإمارة.

وأشاد الحمادي خلال الجلسة بالدعم الرياضي السخي والمستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبالاهتمام الذي يوليه للإعلام الرياضي ومكونات المؤسسات الرياضية ومنها الجماهير.

وأكد أهمية المبادرات والخطط والبرامج التي تسهم في بناء وتوسع القاعدة الجماهيرية من خلال رعاية الجماهير وتقدير دورها وفتح قنوات التواصل معها بالإضافة إلى ابتكار أحدث الطرق في جذب الجماهير من خلال برامج التوعية والتثقيف والتعريف بدور الأندية والمؤسسات الرياضية.

وناقش الحضور قضايا منها التعصب والعنف الرياضي والشغب في الملاعب وطرق مواجهتها من الناحية الدينية والنفسية والوطنية والاجتماعية وذلك عبر تعزيز مبدأ احترام الخصم والتعامل الأمثل مع الأزمات وفهم روح الجمهور وسلوك الأفراد حينما يتجمهرون ومن خلال مواجهة الشحن الزائد للجماهير قبل وأثناء وبعد المباريات.

وتناولت الجلسة أهمية صناعة المحتوى في كسب وتوجيه الجماهير وضرورة تحسين درجة وصوله وانتشاره إلى الفئات المستهدفة عبر مختلف وسائل الإعلام وبالتعاون مع الشركاء ما ينعكس بالإيجاب على كثافة الحضور وخزينة الأندية والاتحادات من خلال عقود التسويق والرعاية وحقوق البث.

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