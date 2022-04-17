رابطة دوري المحترفين تزور ملعب النواخذة

المصدر: دبا – محمد فضل

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زارت رابطة دوري المحترفين، نادي دبا الفجيرة، الصاعد الأول لدوري أدنوك للمحترفين، ووقفت على تفاصيل ملعب «تحفة النواخذة» الجديد، وذلك قبيل الدخول في معترك المباريات الرسمية، بدءاً من الموسم الكروي المقبل 2022-2023، وكشف راشد بن عبود في مداخلة تلفزيونية، تفاصيل الاجتماع مع وفد الرابطة، ومناقشة العديد من الأمور، مشيراً إلى أن دبا سيخوض مبارياته في دوري الأضواء والشهرة بملعبه الجديد، لافتاً إلى أن الفريق عانى كثيراً في المواسم السابقة، والتي تأهل فيها لدوري المحترفين، من عدم وجود ملعب خاص به، لكن في اعتقاده أن هذه المعاناة ستزول خلال الموسم الجديد، مضيفاً: «لا بد من توجيه الشكر للقيادة بالفجيرة، على تشييد هذا الملعب، والذي يعد مفخرة للنواخذة، فخصوصية أن يكون لكل فريق ملعب قائم به، لها وقع خاص في نفوس اللاعبين والجمهور والإدارة، ولذلك أتمنى أن يكون ملعب النواخذة فأل خير عليهم في الموسم المقبل».

دوري شاق

وعرج بن عبود على تأهل فريقه إلى دوري الكبار، مشيراً إلى أن المهمة كانت شاقة، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، قائلاً: «من يعتقد بأن دوري الهواة سهل، مخطئ، الفروقات الكبيرة بين دوري الدرجة الأولى الحالي، والذي يضم 15 فريقاً، والسابق، فضلاً عن وجود لاعبين من أصحاب الخبرات والإمكانات العالية في معظم فرق المقدمة، التي تسعى حالياً للصعود، ومرافقة النواخذة في دوري المحترفين، لكن هدفنا يظل قائماً، هو تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على مستوى النقاط».

تهاني

من ناحية أخرى، تواصلت أفراح النواخذة بالصعود، واستقبلت إدارة النادي، برئاسة أحمد سعيد الظنحاني، عدداً من المهنئين، على رأسهم محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، ومحمد حسن الظنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة السابق، وراشد بغداد الدرمكي، وتمنى الجميع التوفيق للفريق في دوري أدنوك للمحترفين.

كما أرسل الدولي المغربي إدريس فتوحي، لاعب دبا الفجيرة السابق، رسالة «فيديو»، هنأ فيها زملاءه اللاعبين على تحقيق حلم الصعود والتأهل لدوري المحترفين، متمنياً لهم تحقيق النتائج المنتظرة في دوري الأضواء والشهرة.

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