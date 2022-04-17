عاشق مصري.. 2000 تذكار من نجوم دورينا

المصدر: كلباء - محمد فضل

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يعتبر المشجع المصري سيد العشري «بو زايد» من عشاق نمور كلباء بصفة خاصة والكرة الإماراتية بصفة عامة، منذ أكثر من عقدين من الزمان، حيث يتجول مع النمور في الحل والترحال، وفي مختلف المسابقات سواء كانت وضعية الفريق في الهواة أو المحترفين ولا يتخلى عن ناديه مطلقاً، كما أن لديه هواية أخرى بدأها منذ قدومه إلى الإمارات، وهي جمع توقيعات النجوم والمشاهيروالاحتفاظ بالمقتنيات الرياضية الثمينة.

يهوى المصري سيد العشري، جمع شعارات أندية الدولة كافة بمختلف دورياتها ومهرها بتوقيع أبرز النجوم مقرونة بالصور، إضافة إلى حصوله على بعض التذكارات الشخصية من اللاعبين المحليين والعالميين ليتيح له هذا الشغف إنشاء معرض بجهده الشخصي يحتوي على أكثر من 2000 قطعة مختلفة من قمصان وهدايا وميداليات وتذاكر مباريات، إلى جانب قصاصات صحف وبوسترات وغيرها من الأشياء الأخرى.

وكشف العشري عن حصوله على قميص لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني الحارس علي خصيف، والذي وقع عليه بنفسه وهو القميص الذي قاد به الأبيض لتجاوز المرحلة التمهيدية الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد بلوغ الأبيض المرحلة النهائية الحالية، مشيراً إلى أن بعض محبي الحارس خصيف عرضوا عليه مبلغاً كبيراً من أجل بيع القميص، لكنه رفض ذلك، لأن كل قطعة وكل شعار ترتبط بذكريات خاصة والمال ليس كل شيء، وقال: في نهاية الأمر بأن «الهدية لا تهدى ولا تباع».

كما كشف عن مبلغ آخر كبير يسيل له اللعاب عُرض عليه من أجل بيع معرضه الحالي بعد أن تلقى اتصالاً من شخصية كويتية معروفة، ويمتلك أكبر متحف كروي في الكويت بشهادة الفيفا، لكنه رفض واعتذر له موافقاً فقط على عرض مقتنيات معرضه دون بيعه.

تواقيع ونجوم

ويشير العشري إلى أنه كسب العديد من توقيعات النجوم في الإمارات وخارجها، مشيراً إلى أنه يعتز بلقاء الأسطورة عدنان الطلياني الذي وقع على أحد قمصان المنتخب، إلى جانب النجوم عادل محمد وإسماعيل مطر وبدر حارب وعموري وخصيف وغيرهم من نجوم الكرة الإماراتية والكرة العربية الذين لا يسع المجال لذكرهم، فضلاً عن احتفاظه بقصاصات الصحف وصورة نادرة وأشياء أخرى ثمينة وباهظة الثمن رفض المشجع بيعها بالآلاف الدراهم وأنشأ العشري معرضاً بمجهوده الشخصي للحفاظ على هذه المقتنيات، كما وجه العشري الشكر للشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي كلباء، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس النادي، وعلي كانو رئيس شركة كرة القدم على الدعم المستمر وتحفيزه وتكريمه في أكثر من مرة.

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