نهائي «القابضة» الرمضانية غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تُقام في العاشرة والنصف مساء غد الأحد المباراة النهائية لبطولة «القابضة» (ADQ) الرمضانية، وتجمع فريقي مجموعة موانئ أبوظبي 1 ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية على ملعب أكتيف الماريا بالعاصمة أبوظبي. وتسبق المباراة النهائية، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي صحة 5 وشركة أبوظبي للإعلام.

وتأهل فريق مجموعة موانئ أبوظبي 1 للمباراة النهائية بفوزه العريض على فريق صحة 5 بنتيجة 4 - 1، بينما تأهل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالفوز على شركة أبوظبي للإعلام 3 - 0 بأهداف نظيفة.

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