«أبيض الشاطئية» يخسر من سويسرا ودياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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خسر منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية من نظيره السويسري 6-7، في التجربة الودية الأولى التي جمعت المنتخبين على الملعب الرملي بنادي شباب الأهلي.

سجل أهداف «الأبيض» وليد بشر «هاتريك»، جمال محمد، محمد بحري، وأحمد بشر، ويواصل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني راميرو أماريللي وجهازه الفني المعاون تجربة كافة عناصر المنتخب لإكسابهم خبرات الاحتكاك بمنتخبات من مدارس كروية مختلفة، خاصة اللاعبين الجدد، للوقوف على الأداء الفني والبدني لكل لاعب على حدة، ولمعرفة قدرات اللاعبين وتوظيفها بالشكل الأنسب الذي يخدم أداء المنتخب.

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