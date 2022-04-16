الشارقة بطل دولية الناشئين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توج اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، فريق الناشئين بنادي الشارقة، بلقب بطولة مجلس الشارقة الرياضي الدولية في دورتها الرابعة، ونال خورفكان كأس المركز الثاني، فيما حل العربي الكويتي بالمركز الثالث، ونال جائزة أفضل لاعب مناصفة عبدالله بالرشيد «العربي الكويتي»، وعبدالله مناد «الشارقة»، وجائزة أفضل حارس وهب المزروعي «الرستاق العماني»، وجائزة أفضل مدرب باسم المزروعي «كلباء»، وجائزة أفضل إداري بدر عاشور «العربي الكويتي»، ونال حمد سلمان «خورفكان» لقب هداف البطولة، والحمرية لقب الفريق المثالي.

وشهد حفل الختام العميد عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وسلطان الدح رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي، والدكتور عبدالله بن سلطان عضو المجلس، وطارق الخنبشي مدير شركة ريتش تارجت، وصالح بن سليمان السلماني نائب رئيس نادي الرستاق الرياضي، وحسان بن ثابت المعمري رئيس اللجنة الرياضية بنادي الرستاق.

وأشادت الفرق بجهود شركه ريتش تارجت لإنجاح النسخة الرابعة للبطولة التي خرجت بأفضل مستوى تنظيمياً وفنياً بفضل جهد المشرفين عليها، وعلى رأسهم كامل محمد.

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