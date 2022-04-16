كلباء يمطر شباك خورفكان ودياً برباعية

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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فاز كلباء على جاره خورفكان بنتيجة 4-1 خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان أمس الجمعة وشهدت المباراة اقحام مدربي الفريقان لعدد من اللاعبين البدلاء والاحتياطي وذلك بغية بقائهم في الفورمة قبيل قادم المباريات الرسمية المهمة ضمن مسابقة دوري ادنوك للمحترفين.

وأحرز الرباعية كل من سلطان عادل ومحمد سبيل والبرازيلي بايرون الى جانب منصور البلوشي، وجاءت المباراة الودية في إطار إعداد كل فريق لمباريات الجولة 21 من الدوري حيث يلاقي كلباء فريق النصر في الساحل الشرقي يوم 22 أبريل الجاري ، ويرحل خورفكان لملاقاة عجمان بالملعب البرتقالي يوم 23 الجاري.

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