«الفرسان» بطل دوري الناشئين تحت 17 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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تُوج شباب الأهلي بدرع دوري الناشئين تحت 17 عاماً «الفئة الأولى»، بعد تغلبه على اتحاد كلباء بسداسية نظيفة، في المباراة التي جرت بالملعب الفرعي 2 بنادي اتحاد كلباء،سجل أهداف شباب الأهلي، غيث لوتاه، ومحمد المنصوري، عبدالعزيز الأصبحي، خليفة سيسي، محمد يوسف وغيث المشرخ،وبهذا الفوز حصد«فرسان دبي» اللقب بوصوله للنقطة 19 بعد منافسة شرسة مع العين الذي حقق الفوز على البطائح 2 -1 ورفع رصيده إلى 18 نقطة.

وقام جمعة العبدولي عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتسليم درع المسابقة والميداليات الذهبية لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين بفريق شباب الأهلي.

وبدأ شباب الأهلي مشواره في المسابقة»دوري المجموعات«باللعب ضمن المجموعة الأولى، محققاً المركز الثاني برصيد 32 نقطة،وفي المرحلة الثانية»دوري الفئات«تمكن من حصد 19 نقطة، بالفوز في 6 مباريات، وتعادل واحد.

من ناحية أخرى حقق الشارقة لقب دوري الناشئين تحت 17 عاماً»الفئة الثانية) بفوزه على الرمس 4 - 0 سجلها، سلطان نبيل، سيف عبيد، محمد العاجل وعبدالله أشرف.

ووصل الفريق إلى 22 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الوصل، وقام أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات بتسليم الدرع والميداليات الذهبية لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي الشارقة.

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