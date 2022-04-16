الجزيرة الحمراء يكشف أسباب تجديد التعاقد مع معتز عبد الله

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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كشف نادي الجزيرة الحمراء خلال مؤتمر صحافي عن أسباب تجديد التعاقد مع معتز عبد الله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسم، وأكد سيف حمد بن قضيب رئيس مجلس إدارة النادي أن الخطوة المبكرة بتجديد التعاقد مع معتز عبد الله تستهدف الاستقرار الفني، وتؤكد ثقة إدارة النادي في قدراته، لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل مع منحه كافة الصلاحيات الفنية لمواصلة النجاح، وقال: نتطلع إلى شراكة مع معتز عبد الله بهدف تقديم الأفضل في الفترة المقبلة وتحقيق طموحات جماهير وإدارة النادي التي تسعى لتهيئة الأجواء الجيدة التي تعينه في تقديم تجربة ناجحة عبر تحقيق نتائج إيجابية في دوري الدرجة الأولى وبناء فريق قوي واكتشاف المواهب وتطويرها.

بصمة فنية

أكد عبد الناصر الشامسي الأمين العام تقدير إدارة النادي للعمل الذي قدمه معتز عبد الله مؤخراً، ذاكراً أن بصمته الفنية واضحة، وقال: نؤمن تماماً بأهمية الاستقرار الفني، وقياساً بالتجربة الناجحة التي قدمها معتز عبد الله فإن وجوده بالنادي لموسم آخر مهم لخلق الاستقرار والاستفادة من قدراته التدريبية في مواصلة رحلة التطور،ورؤية النادي ترتكز على التعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة.

خطة

وعبر معتز عبد الله عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء على الثقة والدعم، وعبر عن سعادته باختياره ليكون ضمن خطة التطوير التي وضعها مجلس الإدارة وقال: هذا الأمر يضعني أمام تحد كبير ويمنحنى دافعاً أكبر لمضاعفة الجهد حتى أكون على قدر الثقة، وسنمضي في طريق النجاح بدعم إدارة النادي والجهاز الإداري للفريق الأول الذي كان داعماً لي منذ تولي المهمة التدريبية ما ساعدني في تقديم تجربة جيدة تضعني أمام مسؤولية كبيرة في الموسم المقبل.

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