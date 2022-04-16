بني ياس يفوز على الاتفاق السعودي ودياً بثلاثية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق بني ياس فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب الاتفاق السعودي، في المباراة الودية التي جرت مساء الجمعة، على ملعب السماوي بالشامخة بالعاصمة أبوظبي، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة.

أنهى بني ياس الشوط الأول متقدماً بهدفين عن طريق محمد راشد الحمادي (35) وغاستون سواريز (38)، وأضاف عبد الله البلوشي الهدف الثالث للسماوي في الدقيقة 84.

ويستعد بني ياس لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة الجزيرة يوم 30 أبريل الجاري، ضمن الجولة 21 من المسابقة، إذ يحتل الفريق المركز السادس برصيد 28 نقطة، فيما يستعد الاتفاق الذي يقيم معسكراً إعدادياً في أبوظبي، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري، لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يصارع على الهروب من الهبوط، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

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