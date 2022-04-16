نهائي كأس رئيس الدولة 27 مايو

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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قرر اتحاد الكرة تعديل موعد إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للموسم الرياضي الحالي، بين فريقي الوحدة والشارقة لتقام يوم الجمعة 27 مايو المقبل في استاد هزاع بن زايد، بمدينة العين، بدلاً من الموعد السابق 11 مايو ـ وجاء اختيار الموعد الجديد دعماً من اتحاد الكرة للمنتخب الوطني، ولتوفير فترة زمنية مناسبة لإعداده بالصورة المطلوبة قبل مواجهة نظيره الأسترالي في مباراة الملحق الآسيوي، التي ستقام يوم 7 يونيو في قطر، حيث يتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة منتخب بيرو يوم 14 من الشهر ذاته في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات تنسيقية بين إدارتي المسابقات والمنتخبات بالاتحاد ومسؤولي رابطة المحترفين بحضور الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب المنتخب الوطني، للتشاور ووضع الأجندة المناسبة لمباريات الجولات المتبقية من دوري أدنوك للمحترفين ولمعسكر المنتخب، الذي سيقام يوم 24 مايو من دون لاعبي طرفي المباراة النهائية للمسابقة الأغلى، حيث سيلتحقون بتجمع «الأبيض» يوم 28 من ذات الشهر. فيما قررت رابطة المحترفين تغيير مواعيد الجولات الخمس الأخيرة، من دوري أدنوك للمحترفين، بناءً على طلب مدرب المنتخب الأول، خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقد بين رابطة المحترفين واتحاد الكرة، من أجل إعطاء مساحة أكبر لإعداد المنتخب الوطني لمواجهة أستراليا في ملحق كأس العالم 2022، ودعماً لمسيرة الأبيض في رحلة تحقيق الحلم المونديالي.

ومن المقرر أن تُلعب الجولة الحادية والعشرون في موعدها المعلن مسبقاً، أيام 22 و23 و30 الجاري، بينما تُلعب الجولة الثانية والعشرون أيام 5 و6 و7 مايو المقبل.

وتُقام الجولة الثالثة والعشرون يومي 10 و11 مايو، والجولة الرابعة والعشرون يوم 15 مايو، والجولة الخامسة والعشرون يوم 19 مايو، على أن تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم 23 مايو.

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