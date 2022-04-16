الوصل يخسر أمام « العنابي» ودياً

المصدر: دبي - علي شدهان

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خسر الوصل أمام ضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة، في مباراة كرة القدم الودية بين الفريقين في إطار استعداداتهما لاستئناف الجولة 21 من دوري «أدنوك» للمحترفين، حيث يستضيف الوصل، فريق الإمارات، 23 الجاري فيما يستقبل الوحدة منافسه الظفرة 22 من الشهر نفسه. سجل ثلاثية الوحدة، طحنون الزعابي «ق78»، وروبن فيليب «ق87»، وإسماعيل مطر، في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة. وشكلت المباراة، فرصة لمدربي الفريقين، لإشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، للوقوف على المستويات الفنية والبدنية، قبل العودة إلى ميدان التنافس في الدوري.

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