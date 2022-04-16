سبورتينغ لشبونة بطل «دولية زايد» للناشئين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج سبورتينغ لشبونة البرتغالي بطلاً للنسخة 20 من كأس زايد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، بعد فوزه في النهائي على بارتيزان الصربي 4 - 1، فيما حل أيندهوفن الهولندي ثالثاً بفوزه على جلينا السلوفاكي 3 - 1. نظم البطولة نادي الوحدة باستاد آل نهيان بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وسيطر لاعبو سبورتينغ لشبونة على أغلب الجوائز الفردية واختير وينيلسون لوبيز أفضل لاعب، والفونسو أفضل مدافع، وميغيل جواوفيا أفضل حارس، وحصد جلينا السلوفاكي جائزة الفريق المثالي، وتوج بجائزة أفضل لاعب خط وسط كوزيتش بوغدان «بارتيزان»، ونال سامي مهاجم أيندهوفن جائزة الهداف، وبيرناردو مدرب سبورتينغ لشبونة جائزة أفضل مدرب.

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