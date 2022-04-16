الشارقة والريان يرفضان فك الارتباط

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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اكتفى فريقا الشارقة والريان القطري بنتيجة التعادل 1-1 في افتتاح الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا في المباراة التي أقيمت أمس باستاد الملك فهد بالرياض، ليستمر التساوي بين الفريقين في رصيد النقاط «4 نقاط لكل منهما»، وفرط الشارقة في تقدمه في الشوط الأول عبر البرازيلي برنارد ليعادل الريان منتصف الشوط الثاني عبر لاعبه ستيفن.

بدأ الشارقة بتشكيلة خلت من نجمه كايو لوكاس بداعي الإيقاف، وبادر الشارقة بالأفضلية الهجومية ونال أول ركنية بعد مرور 3 دقائق على مرمى الريان، وكاد الشارقة أن يسجل هدفاً مبكراً بعد هجمة منظمة لعب فيها برنارد تمريرة متقنة لمالانغو داخل الصندوق الذي تعرض للعرقلة وطالب بركلة جزاء في الدقيقة 6، لكن الحكم السيريلانكي بيريرا أمر باستمرار اللعب، وتهيأت فرصة للشارقة من مخالفة قرب الصندوق مع مالانغو في الدقيقة 43، تقدم لها برنارد وسددها من تحت الحائط البشري قوية على يمين الحارس فهد يونس هدف التقدم في المباراة.

جاء الشوط الثاني بالسرعة نفسها، وواصل الشارقة مبادرته الهجومية في بداية هذا الشوط وتهيأت أول فرصة حقيقية لمهاجمه مالانغو داخل الصندوق ولكن تسديدته مرت فوق المرمى، وفي المقابل رد الريان ببعض الهجمات كانت أخطرها ركنية في الدقيقة 65 ونجح من خلالها في تعديل النتيجة عبر لاعبه ستيفن نزوزي الذي تابع الكرة المرتدة من الحارس عادل الحوسني وأعادها للمرمى. وأخذت المباراة طابعاً أكثر إثارة في الجزء الأخير ، وسدد برنارد آخر فرصة حقيقية في المباراة كاد أن يعيد بها التقدم للشارقة في الوقت البديل ولكنها مرت جوار المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

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