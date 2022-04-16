نجوم الكرة في حملة «إفطار صائم»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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انطلاقاً من الالتزام بالمسؤوليات المجتمعية، وحرصاً على تجسيد تعاليم الدين الإسلامي وقيم التراحم الإنساني بين أبناء مجتمع الإمارات في شهر رمضان المبارك، قام عدد من نجوم المنتخب الوطني السابقين، ومنهم عبدالقادر حسن وخالد إسماعيل ومحسن مصبح وعبدالرحمن محمد وإسماعيل راشد وفهد عبدالرحمن وبدر حارب بالمشاركة في حملة الهلال الأحمر بتوزيع وجبات إفطار خفيفة على السائقين عند إشارات المرور في شوارع دبي وقت أذان المغرب.

وتستعين حملة الهلال الأحمر بعدد من المتطوعين المعروفين في مختلف المجالات للمشاركة في مثل هذه الخدمة المجتمعية، وكان نجوم منتخبنا الوطني الأسبق الذين سبق وشاركوا في كأس العالم 90 بإيطاليا ممن تمت دعوتهم للمشاركة، وحظيت المبادرة بثناء من عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على الخطوة التي أقدم عليها لاعبونا السابقون.

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