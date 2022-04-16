عودة «عموري» مكسب لـ«الأبيض»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أبقى شباب الأهلي، على حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، قائمة بتعادله في الساعات الأولى من صباح الجمعة، مع الغرافة القطري 1-1، في مباراة شهد شوطها الأول، استعادة عمر عبد الرحمن «عموري»، جانباً من مهاراته على ملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة. وحافظ شباب الأهلي، على موقعه في المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن كل من الغرافة وفولاد خوزستان، في المركزين الأول والثاني، ونقطتين عن آهال التركماني في المركز الرابع الأخير، ويحتاج «فرسان دبي، إلى الفوز في الجولة الرابعة الاثنين المقبل، عندما يلتقون الغرافة مجدداً، لقلب موازين المنافسة في المجموعة.

عموري

لعل أبرز مكاسب شباب الأهلي في دوري الأبطال، التصاعد التدريجي في مستوى نجمه «عموري»، والذي شارك لمدة 18 دقيقة أمام آهال، ثم 19 دقيقة أمام فولاد، وأخيراً 66 دقيقة أمام الغرافة، ومنها حوالي 30 دقيقة هي أفضل ما قدمه «عموري» منذ انضمامه إلى شباب الأهلي منتصف الموسم الماضي، ووضح أن اللاعب يحتاج إلى المزيد من دقائق المشاركة، والعمل أكثر على الجانب البدني، لاستعادة تألقه السابق.

وتمثل عودة «عموري» في هذا التوقيت، أمراً إيجابياً للمنتخب الوطني الأول، والذي يستعد حالياً للقاء منتخب استراليا يوم 7 يونيو المقبل، في الدوحة، خاصة وأن هناك فاصلاً زمنياً جيداً وعدداً كبيراً من المباريات يكفي لتجهيز «عموري» للمواجهة الدولية إذا لم يتعرض لأي إصابات مؤثرة.

تسلل

وعن سر تغيير «عموري» في الدقيقة 66 من مباراة شباب الأهلي والغرافة، قال مهدي علي مدرب «فرسان دبي»: أجرينا تبديلات في الشوط الثاني بسبب إرهاق بعض اللاعبين، وأخرجنا عمر عبد الرحمن للمحافظة عليه، والمباراة كانت صعبة في الشوط الأول، لكنها كانت في متناولنا، وكان يمكن أن نخرج فائزين، وأضعنا عدة فرص، واستقبلنا هدفاً أعتقد أنه من تسلل، وسجلنا في الدقائق الأخيرة، وحصلنا على التعادل، وكنا نأمل في تحقيق الفوز، لكن هذه هي كرة القدم.

وأضاف: إهدار كثير من الفرص راجع لقلة التركيز، وتأثير الصيام كان واضحاً على الفريقين، ولا يزال سوء الطالع يلازم فريقنا، واللمسة الأخيرة غائبة عنا، ويجب أن نكون أكثر هدوءًا أمام المرمى، ولم نستغل الفرص بشكل جيد، وأتمنى أن نسجل في المباريات المقبلة من الفرص التي نحصل عليها.

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