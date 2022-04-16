الوصل وخورفكان بطلا دوري تحت 16 عاماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تُوج نادي الوصل بطلاً لدوري الناشئين تحت 16 عاماً «الفئة الأولى» بعد فوزه على العين 4 - 1 بالملعب الفرعي بنادي الوصل. سجل الرباعية رامي محمود «هدفين»، يوسف أمودين، ومنصور محمد، بينما سجل للعين منصور عادل.

وقام عبدالقادر حسن، ممثل اتحاد الكرة، بتسليم أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين درع البطولة والميداليات الذهبية. وكان الوصل أنهى دوري المجموعات متصدراً قمة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 35 نقطة، من الفوز في 11 مباراة، والتعادل مرتين، فيما خسر ثلاث مباريات، في المرحلة الثانية، دوري الفئات، حقق العلامة الكاملة في 8 مباريات متتالية لتحسم النقاط الـ 24 صدارته للفئة الأولى والتتويج بالدرع.

من ناحية أخرى، حقق خورفكان لقب دوري الناشئين تحت 16 عاماً «الفئة الثانية» بفوزه على نادي مليحة 8 - 0 بالملعب الفرعي بنادي خورفكان،وقام يحيى المطروشي عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتسليم درع البطولة والميداليات الذهبية لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

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