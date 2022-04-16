مباراتان في دور الثمانية لـ «مؤسسات الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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ينطلق مساء اليوم السبت دور الثمانية لبطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم بالشارقة بمباراتين، ويلتقي مجلس الشارقة للتعليم مع دائرة التسجيل العقاري ودائرة التخطيط والمساحة مع الإدارة العامة للدفاع المدني، ويلعب الأحد هيئة الطرق والمواصلات مع الإدارة العامة للحرس الأميري وبلدية مدينة كلباء مع فريق دائرة الخدمات الاجتماعية، وينظم البطولة نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.

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