حسم درع «الهواة» غداً ونقطة تكفي «النواخذة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تتجه لأنظار غداً نحو ثلاثة ملاعب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث تخوض أندية المقدمة الأربعة مباريات «كسر عظم» بالجولة 28، ويأمل دبا الفجيرة «68 نقطة» في حسم فوزه بدرع «الهواة» في لقائه مع مستضيفه دبا الحصن الذي يحتل المركز الرابع برصيد 56 نقطة، ويكفى «النواخذة» نقطة التعادل للتتويج بالدرع بعد أن حسم الأسبوع الماضي بطاقة الصعود الأولى بالفوز على سيتي بنتيجة 5 - 1.

وسيجعل هذا الوضع مواجهة الحصن والنواخذة الجماهيرية على سطح صفيح ساخن في ظل تمسك الحصن بآمال الصعود وإصرار لاعبي «النواخذة» على حسم الديربي، والاحتفال بالدرع أمام العربي في المواجهة المقبلة.

وفي المباراة الثانية سيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي العربي أمام الحمرية في ديربي «الجارين» ولا مناص بغير الانتصار للعربي الوصيف للإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل وكذلك للحفاظ على المركز الثاني خلف النواخذة، ويملك العربي 59 نقطة وتنتظره مباريات مهمة تجمعه بالحمرية ودبا ثم الفجيرة في اللقاء الأخير، أما فريق البطائح الثالث «58 نقطة» فسيخوض اللقاء أمام ضيفه الرمس بهدف مواصلة مشوار الانتصارات وانتظار هدية سارة من ملعب العربي لكي يستعيد وصافة الترتيب من جديد، ويلاقي البطائح في الجولة المقبلة فريق التعاون ويختتم مبارياته بمواجهة الحمرية، فيما ستكون مباراة سيتي والفجيرة تحصيل وتحسين مراكز بين الفريقين.

تنطلق الجولة في العاشرة مساء اليوم بإقامة 3 مباريات تجمع الفرق البعيدة عن المنافسة ويلعب حتا مع التعاون والجزيرة الحمراء مع الذيد في رأس الخيمة، ومصفوت مع غلف اف سي ولا تؤثر نتائج المباريات الثلاث على صراع الصعود.

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