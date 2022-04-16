العين يتوج بلقب بطولة سعيد بن طحنون الرمضانية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، فريق مدينة العين، بطلاً لبطولة سعيد بن طحنون آل نهيان الرمضانية لخماسيات كرة القدم، التي أقيمت بنادي بني ياس، وتغلب في المباراة النهائية على فريق شرطة أبوظبي 6 /‏‏‏ 4، وحضر اليوم الختامي اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، والعميد ناصر الكعبي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأقيمت البطولة بإشراف الدكتور عبد الله سالم الوحشي رئيس مكتب معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان للمبادرات والفعاليات، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وأعضاء اللجنة المنظمة فهد العامري، وخليفة الجنيبي، وياسر عبد المقصود.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز