علي حمد: خطة طموحة لإقامة دوري الشاطئية في مختلف إمارات الدولة

المصدر: وام

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كشف علي حمد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية عن وجود خطة طموحة لإقامة دوري كرة القدم الشاطئية، في مختلف إمارات الدولة وذلك بعد النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية بإقامة البطولة على مدار موسمين متتالين.

وقال علي حمد:" التجربة كانت ناجحة بكل المقاييس وأفرزت مواهب جديدة للعبة، وساهمت في توسيع قاعدة انتشارها بين مختلف الفئات والجاليات ما جعل اتحاد الكرة ممثلا في لجنة كرة القدم الشاطئية يتطلع للمزيد.

وأضاف : نأمل الموسم المقبل أن تكون هناك زيادة في أعداد الفرق المشاركة في مسابقة الدوري، الذي عاد بقوة بعد فترة توقف، كما نطمح أن يقام بشكل ثابت مع مزيد من مشاركات الأندية والمؤسسات والشركات الخاصة، حتى يحقق أهداف الاستدامة، ويبرز المواهب لتكون رافدا أساسيا لمنتخبنا الوطني.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم أن الاتحاد بصدد إطلاق بطولة التحدي لكرة القدم الشاطئية خلال الأسبوع المقبل وهي بطولة مفتوحة لجميع الأندية للمشاركة فيها وكذلك مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل استمرار النشاط الرياضي للعبة.

وقال : بالنسبة لبطولة التحدي فمن المتوقع أن تشارك 10 فرق بها، بعد فتح الباب أمام جميع الجهات للمشاركة، حيث تعد البطولة إحدى أهداف الاتحاد الرامية لتنشيط اللعبة.

ووجه علي حمد الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على دعمه المتواصل لكرة القدم الشاطئية، مشيرا إلى أن دعم قطاع الناشئين أحد أولويات اتحاد الكرة ولجنة كرة القدم الشاطئية حيث تمت إقامة بطولة للناشئين في شهر فبراير الماضي، وقد لاقت التجربة نجاحا لافتا، وأسفرت عن اكتشاف مواهب كروية لتمثل رافدا مهما للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وبشأن ملف دولة الإمارات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية نسخة 2023، أكد أن الإمارات جاهزة من الآن لاستضافة الحدث، وأن الاتحاد في انتظار قرار "فيفا" بإعلان الدولة الفائزة، ومن المتوقع أن يكون ذلك في شهر يونيو المقبل، حيث تقدمنا بملف قوي ولدينا آمال كبيرة في الحسم لصالحنا، لافتا إلى أنه تم اختيار أحد الملاعب المميزة في الدولة لاستضافة البطولة وسيتم الكشف عنه في حال إعلان الفوز.

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