انطلاق البطولات الرمضانية بأكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت أكاديمية شرطة دبي انطلاق فعاليات بطولات شهر رمضان المبارك الرياضية، لمرشحي ومرشحات الأكاديمية.

وقال اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم سيف السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، إن شهر رمضان سيكون هذا العام مزدحماً بالمسابقات والبطولات، التي تعمل على إسعاد طلبة الأكاديمية، مرشحين ومرشحات، خاصة رياضة ركوب الدراجات الهوائية (فردي ضد الساعة)، هذه الرياضة التي تلقى إقبالاً شديداً بين الطلبة، وهي بالنسبة للكثيرين واحدة من أكثر الأنشطة الرياضية إثارة.

وأكد اللواء السويدي أن الأكاديمية تعمل باستمرار على استحداث فعاليات مميزة ذات رونق خاص، تتنوع ما بين الثقافية والرياضية، من أجل تعزيز ثقافة التشارك مع الآخرين.

الجدير بالذكر أن المسابقات الرياضية تقام تحت إشراف ومتابعة إدارة التدريب التخصصي، بالتعاون مع الإدارات الفرعية المعنية، والتي شهدت هذا العام بالإضافة إلى سباق الدراجات الهوائية، مسابقات كرة القدم، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة، والسباحة.

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