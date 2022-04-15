كوزمين قبل مواجهة الريان: لا تهمني الاحصائيات السابقة

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

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رفض المدير الفني لفريق الشارقة كوزمين أولاريو، الحديث عن الإحصائيات في المواجهات السابقة بين الفرق الإماراتية والقطرية.

وقال كوزمين: "هذه الإحصائيات والنتائج السابقة غير مؤثرة ولا تُلعب في المباراة ولكن المواجهة ستكون بين اللاعبين في الملعب، والمهم هو تحضير العناصر بشكل جيد لخوض المباراة".

ويلتقي الشارقة مع الريان القطري في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الأولى والتي تقام في التاسعة والربع من مساء الجمعة بإستاد الملك فهد بالرياض.

وتحدث كوزمين عن توقيت المباراة قائلاً: "ندرك صعوبة هذا التوقيت على اللاعبين، ونحاول أن نتعامل ونتكيف معه، ولا أعرف أن كان خوض الريان مباراتين في نفس التوقيت سيعطيهم أفضلية علينا أم لا".

وشدد كوزمين على أن مباريات دوري الأبطال ليست لتجريب الخطط لافتاً ‘لى وجود استراتيجية واضحة للفريق تخضع لبعض التعديلات القليلة، وقد تصيب في بعض المرات وقد تفشل، واعتبر المباريات ليست للتجارب والوضع الذي يواجهه يختلف عن دوري أدنوك الذي يلعب فيه الفريق بعدد أجانب أكبر.

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