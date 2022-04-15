موعد نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم

المصدر: البيان

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قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم تعديل موعد إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" للموسم الرياضي 2021-2022 , لتقام يوم الجمعة الموافق 27 مايو المقبل في استاد هزاع بن زايد ,بمدينة العين, بدلاً من الموعد السابق 11 مايو.

الجدير بالذكر أن نهائي أغلى البطولات هذا الموسم سيكون بين فريقي الوحدة والشارقة.

وجاء اختيار الموعد الجديد دعماً من اتحاد الكرة للمنتخب الوطني, ولتوفير فترة زمنية مناسبة لإعداده بالصورة المطلوبة قبل مواجهة نظيره الاسترالي في مباراة الملحق الآسيوي, التي ستقام يوم 7 يونيو في قطر ، حيث يتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة منتخب بيرو يوم 14 من الشهر ذاته في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات تنسيقية بين إدارتي المسابقات والمنتخبات الوطنية بالاتحاد ومسؤولي رابطة المحترفين الإماراتية بحضور الأرجنتيني رودولفو أروابارينا, مدرب المنتخب الوطني, وذلك للتشاور ووضع الأجندة المناسبة لمباريات الجولات المتبقية من دوري أدونك للمحترفين ولمعسكر المنتخب, الذي سيقام يوم 24 مايو من دون لاعبي طرفي المباراة النهائية للمسابقة الأغلى, حيث سيلتحقون بتجمع الأبيض يوم 28 من ذات الشهر .

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