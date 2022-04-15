الوصل يخسر ودياً أمام الوحدة بالثلاثة

المصدر: دبي-علي شدهان

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خسر فريق الوصل الأول لكرة القدم، مباراته الودية أمام ضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الجولة 21 من دوري "ادنوك" للمحترفين، حيث يستضيف الوصل 23 أبريل، نظيره الإمارات، فيما يستقبل الوحدة منافسه الظفرة 22 من نفس الشهر.

تسجيل الثلاثية

سجل ثلاثية الوحدة، طحنون الزعابي "ق78"، وروبن فيليب "ق87"، وإسماعيل مطر، في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة.

ميدان التنافس

وشكلت المباراة، فرصة سانحة لمدربي الفريقين، لإشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، للوقوف على المستويات الفنية والبدنية، قبل العودة إلى ميدان التنافس في الدوري.

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