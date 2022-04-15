كارتابيا يتعادل لشباب الأهلي أمام الغرافة وينقذه من الخسارة الآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تعادل شباب الأهلي مع الغرافة القطري بنتيجة 1/1، في مباراتهما على ملعب إستاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2022.

وسجل هدف الغرافة، سفيان هاني في الدقيقة 44، وتعادل لشباب الأهلي، كارتابيا في الدقيقة 90، ليعود اللاعب الأرجنتيني لإنقاذ شباب الأهلي من الخسارة في الدقيقة الأخيرة للمباراة الثانية على التوالي.

وشهدت المجموعة نفسها، فوز فولاد خوزستان الإيراني على آهال التركماني بهدف دون مقابل، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليبقى الغرافة في الصدارة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، وبفارق الأهداف عن فولاد خوزستان، وحافظ شباب الأهلي على المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وظل آهال في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وقدم شباب الأهلي في النصف ساعة الأولى من المباراة، أداءه الأفضل في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية، وشكل خطورة على مرمى الغرافة، ولكن افتقد لاعبوه للمسة الأخيرة، لتضيع الكثير من الفرص السهلة للتسجيل.

ونشط الغرافة في الدقائق العشر الأخيرة للشوط الأول، ونظم الفريق هجمة استفاد فيها من غياب التركيز وسوء تمركز مدافعي شباب الأهلي، لينفرد سفيان هاني من تسلل واضح، ويسدد كرة ترتد من القائم إليه، ليضعها في الشباك في الدقيقة 44، وينهي الفريق القطري الشوط الأول لصالحه.

ورغم البداية الجيدة لشباب الأهلي في الشوط الثاني، ورأسية مدافعه يوسف جابر، والتي علت المرمى، إلا أن الغرافة استعاد زمام المبادرة، وأضاع الكثير من الفرص لتعزيز تقدمه، وأبرزها تسديدة همام الأمين القوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 58، والتي ارتدت من العارضة.

وفي الدقيقة 90، ومن هجمة مرتدة سريعة، وصلت الكرة على حدود منطقة الجزاء إلى كارتابيا، والذي سددها مباشرة ليسجل هدف التعادل لفريقه، وينقذه من الخسارة كما فعل في الدقيقة 90 عندما سجل لفريقه هدف التعادل في المباراة الماضية أمام فولاد، والتي انتهت بنتيجة 1-1.

الجدير بالذكر أن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة تقام يوم الإثنين المقبل، ويلتقي فيها شباب الأهلي مع الغرافة وآهال مع فولاد، وكانت الجولة الأولى، قد شهدت تعادل فولاد مع الغرافة 0/0، وآهال مع شباب الأهلي 1/1، فيما شهدت الجولة الثانية فوز الغرافة على آهال 0/2، وتعادل شباب الأهلي مع فولاد 1/1.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا، الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

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