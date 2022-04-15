صافرة إماراتية لنهائي كأس المحترفين

المصدر: دبي - العوضي النمر

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علم «البيان الرياضي» أن نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي يجمع بين فريقي العين وشباب الأهلي، والمقرر 4 مايو المقبل باستاد محمد بن زايد سيكون بصافرة إماراتية بعد أن انتهت المهلة الممنوحة للفريقين لطلب الاستعانة بحكام أجانب وهي مدة 21 يوماً، من دون أن يتقدم أي منهما بطلب الاستعانة.

وبدأت التحضيرات لتنظيم هذه المباراة بأبهى حلة وأعلى المعايير، سيراً على النجاحات التي حققتها في النسخ السابقة، لجعل المناسبة احتفالية رياضية ومجتمعية متكاملة، من خلال إطلاق العديد من الفعاليات المرافقة قبل وخلال اللقاء، وإقامة حملات ترويجية ومبادرات جماهيرية متنوعة.

ويتطلع العين للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج به في موسم 2008 - 2009، فيما يسعى شباب الأهلي اللقب للفوز باللقب للمرة السادسة بعد أن حققه خمس مرات «رقم قياسي»، في مواسم 2011 - 2012، 2013 - 2014، 2016 - 2017، 2018 - 2019، و2020 - 2021.

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