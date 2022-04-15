الوحدة والشارقة ضمن أفضل 20 نادياً آسيوياً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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احتل الوحدة، المركز العاشر في تصنيف الأندية الآسيوية الصادر من قبل الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء خلال الفترة من 1 إبريل 2021، إلى 31 مارس الماضي، وذلك بعدما حصل الوحدة، على 95 نقطة.

ولم يتواجد مع الوحدة من أندية الدولة، ضمن أفضل 20 نادياً في التصنيف الآسيوي، سوى الشارقة، والذي حل في المركز السادس عشر برصيد 77.25 نقطة. بينما تصدر التصنيف الآسيوي أولسان هيونداي إف سي الكوري الجنوبي، بعدما جمع 168.5 نقطة، وحل الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا في نسخة 2021، في المركز الثالث برصيد 130.5 نقطة.

يذكر أن التصنيف، ضم أندية من 7 دول، وأكثرها كان من كوريا الجنوبية واليابان، ولكل منهما 4 أندية، فيما ضم التصنيف أيضاً، من الأندية العربية كلاً من النصر السعودي في المركز الحادي عشر، والسد والدحيل القطريين في المركزين الثالث عشر والرابع عشر.

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