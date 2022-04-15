جالبوت: 9 نقاط خيار العربي الوحيد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد «الكوتش» محمد جالبوت مدرب فريق العربي وصيف دوري الدرجة الأولى أن فريقه لا يملك خياراً غير الفوز بالنقاط التسع للمباريات الثلاث المتبقية من عمر المنافسة حتى يضمن تأهله إلى دوري المحترفين، مؤكداً في الوقت نفسه أنهم يتعاملون مع كل مباراة متبقية على أنها مباراة نهائي كأس، كما لا يفكرون في التي تليها، حيث إن كل مواجهة تساوي 3 نقاط بدءاً من لقاء الحمرية بعد غدٍ ضمن الجولة 28 من مسابقة الدوري والتي يوليها الجهازان الفني والإداري جل الاهتمام محذراً في نفس الوقت من خطورة الفريق الزائر لملعب العربي في إمارة أم القيوين والذي سيخوض اللقاء من أجل تعويض هزيمته أمام دبا الحصن يوم السبت الماضي.

اهتمام

وقال جالبوت لـ «البيان الرياضي»: هدفنا الخروج بنتيجة جيدة تضمن لنا الاستمرارية في مقعد الوصافة ومن بعدها سيكون لكل حدث حديث وذلك عندما يحين موعد مباراة دبا الفجيرة في الجولة 29 من المسابقة، ونوه جالبوت إلى أن الجهاز الفني لفريق العربي سيعطي كل مباراة مزيداً من الاهتمام ولابد من الحصول على النقاط التسع المقبلة وتحقيق الانتصار في المباريات الثلاث القادمة بدءاً من لقاء الحمرية ومن ثم مواجهة دبا ليكون الختام بلقاء الفجيرة في الجولة الأخيرة والتي أتمنى أن يصلها الفريق وهو في وضعية مريحة دون التفريط في أية نقطة .

وأهاب المدرب بجمهور النادي التواجد خلال مباراة بعد غدٍ ومنح اللاعبين مزيداً من المعنويات وذلك من أجل تحقيق الفوز، وذكر المدرب في ختام حديثه بأنهم لن يشغلوا أنفسهم بنتائج الفرق الأخرى التي تنافس على خطف بطاقة الصعود الثانية.

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