أبوظبي وجهة معسكرات الأندية السعودية في رمضان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تحتضن العاصمة أبوظبي معسكرات عدد من الأندية السعودية وذلك خلال فترة التوقف الحالية للدوريات في المنطقة، كعادتها منذ سنوات بعدما باتت وجهة أساسية لعدد كبير من الأندية خاصة العربية، ومشاركة البعض منها في البطولات التي نظمتها أندية العاصمة أبوظبي في السنوات الماضية بدعم مجلس أبوظبي الرياضي قبل اختفائها والتوقف عن إقامتها منذ سنوات عدة.

ويقيم نادي الاتفاق السعودي معسكراً إعدادياً في أبوظبي خلال فترة توقف منافسات الدوري السعودي للمحترفين بدأ الجمعة الماضية ويستمر حتى 28 أبريل الجاري، كما يقيم النصر السعودي معسكره في أبوظبي اعتباراً من يوم الأحد المقبل ويستمر لمدة أسبوع حتى 23 أبريل الجاري.

ويسعى الاتفاق السعودي إلى التجهيز لعودة منافسات الدوري ومحاولة الخروج من الوضعية الصعبة التي يعيشها باحتلاله المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الباطن الذي يحتل المركز الرابع عشر.

ويخوض «فارس الدهناء» 5 مباريات ودية في معسكر أبوظبي، إذ يلعب الفريق مع بني ياس والجزيرة «21 سنة» والنصر السعودي والعروبة والعين ويختتم ودياته بلقاء الظفرة يوم 27 من الشهر الحالي.

النصر يصل الأحد

أما النصر فقد قرر إقامة معسكره في أبوظبي تمهيداً لتجهيز الفريق من أجل الظهور بشكل أفضل في الاستحقاقات المقبلة، إذ يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 48 نقطة. ومن المنتظر أن تصل بعثة النصر عبر مطار أبوظبي بعد غد، إذ تحرص إدارة النادي على إجراء الترتيبات كافة رغم إعلان إصابة 6 من عناصر الفريق بفيروس كورونا قبل أيام قليلة، فيما تعافى من فيروس كورونا الكاميروني فينسنت أبو بكر وسيتواجد مع الفريق في أبوظبي. وسيخوض النصر عدداً من المباريات الودية خلال المعسكر التحضيري، حيث يلتقي مع مواطنه الاتفاق يوم 19 أبريل، ثم يخوض مواجهة أمام بني ياس يوم 22 من الشهر ذاته، قبل أن يعود إلى الرياض في اليوم التالي في ختام المعسكر.

ودية مع بني ياس

يلتقي في العاشرة مساء اليوم على ملعب السماوي بالشامخة في أبوظبي، بني ياس مع الاتفاق السعودي في تجربة ودية خلال معسكر «فارس الدهناء» في أبوظبي.

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