«مبادرة فرجان» بالفجيرة الاثنين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكملت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ترتيبات انطلاقة سداسيات بطولة وزارة الداخلية الرمضانية لكرة القدم «مبادرة فرجان» وذلك في الفترة من 18 أبريل الجاري وحتى 25 منه بملعب نادي الفجيرة وجرت بقاعة الاتحاد التابعة للإدارة العامة لشرطة الفجيرة مراسم قرعة البطولة والتي يشارك فيها 8 فرق .

وقام الرائد علي بن خاتم رئيس اللجنة المنظمة بشرح الجوانب الفنية للبطولة ، ناقلاً للحضور تحيات اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة مشيراً إلى أنه تم رصد جوائز قيمة مالية وعينية للأبطال .

وحضر المؤتمر الصحفي الملازم خميس اليماحي منسق عام البطولة ويوسف عبد الله عضو اللجنة المنظمة.

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