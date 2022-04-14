بخط دفاع بديل.. الجزيرة يحافظ على نظافة شباكه أمام مومباي سيتي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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نجح نادي الجزيرة في الحفاظ على نظافة شباكه أمام مومباي سيتي الهندي، خلال لقاء الفريقين بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، الذي أقيمت مساء الخميس، وانتهى بفوز "فخر أبوظبي" بهدف علي مبخوت، وذلك على الرغم من اعتماده على خط دفاع بديل.

وغاب الدفاع الأساسي بقيادة الصربي ميلوس كوسانوفيتش متوسط الدفاع عن الجزيرة في لقاء مومباي، وذلك للمباراة الثانية على التوالي، والمغربي محمد ربيع الظهير الأيمن لعامل الإصابة.

وخسر الجزيرة كذلك محمد العطاس قبل نهاية الشوط الأول بدقائق نتيجة الإصابة، ليشارك فعلياً بدفاع بديل من لاعبين صغار السن، بقيادة خليفة الحمادي (23 عاما)، وعبدالله أدريس (22 عاما)، وزايد سلطان (21 عاما)، ونواف سالم (19 عاما).

وعلى الرغم من ضعف خبرة لاعبي خط الدفاع صغار السن، باستثناء خليفة الحمادي صاحب المشاركات الدولية العديدة، لكنهم قدموا مباراة جيدة ونجحوا في التصدي للهجوم الهندي، خاصة في الجزء الأخير من اللقاء، ليؤمن خط الدفاع شباك علي خصيف، ويساهم بشكل كبير في الفوز الآسيوي الذي حققه الجزيرة في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية.

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