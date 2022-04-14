الجنيبي يشارك في اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم

المصدر: جدة - البيان الرياضي

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شارك عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية في اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الــ 75، الذي عُقد أول من أمس في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وبحضور الأعضاء.

وتقدم رئيس وأعضاء الاتحاد العربي لكرة القدم بالتهنئة إلى منتخبات قطر والسعودية والمغرب وتونس بتأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2022، متمنين التوفيق لمنتخب الإمارات في تصفيات الملحق المقبل، ولدولة قطر التوفيق والنجاح في تنظيم المونديال.

وتم خلال الاجتماع اعتماد مجموعة من البرامج والمشاريع التطويرية لرياضة كرة القدم العربية التي تسهم في تنمية وازدهار وتطور أندية ومنتخبات الاتحادات العربية، خاصةً أن هناك برامج تطويرية وتحفيزية للاعبين والإداريين والمدربين والحكام ستنفذ خلال هذا العام.

واستعرض الاجتماع أجندة مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2022 - 2023 وتشكيل اللجان المساعدة واعتمادها، إلى جانب اعتماد إطلاق جوائز الاتحاد العربي السنوية وتكريم الرياضيين الرواد العرب.

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