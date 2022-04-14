بعد مرور 20 جولة..العين يتصدر المشهد بـ "الأرقام" في دوري المحترفين

المصدر: وام

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بعد مرور 20 جولة على مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، واصل فريق العين حفاظه على صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق 7 نقاط عن فريق الوحدة صاحب المركز الثاني، ولم تكن صدارة العين في جدول الترتيب فقط، بل في خط الهجوم حيث كان الأقوى بعدد 44 هدفا، كما يمتلك العين هداف البطولة وأفضل صانع ألعاب.

ونرصد في التقرير التالي أبرز الأرقام للفرق أصحاب المراكز الأولى في إحصائيات المباريات، وذلك بحسب الموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية .

خاض كل فريق في المسابقة 20 مباراة، ويتصدر فريق العين جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوحدة الثاني، و8 نقاط عن الجزيرة الثالث، و10 نقاط عن الشارقة الرابع، و19 نقطة عن شباب الأهلي الخامس.

كما يعد فريق العين الأقوى هجوما، بـ 44 هدفا، يليه فريق الوحدة بـ39 هدفا، ثم الجزيرة بـ35 هدفا، والنصر 32 هدفا، وخورفكان 28 هدفا.

ويتساوى العين والوحدة كأقوى خط دفاع حيث استقبلت شباكهما 16 هدفا لكل فريق بمعدل 0.8 هدف في المباراة، يليهم فريق الشارقة 21 هدفا بمعدل 1.05 هدف في المباراة، ثم فريق الجزيرة 22 هدفا، بمعدل 1.1 هدف في المباراة.

وبالنسبة لصدارة الهدافين فقد واصل لاعب العين لابا كودجو حفاظه على صدارة الهدافين بـ20 هدفا، يليه لاعب الوحدة عمر خريبين بـ 14 هدفا، ثم لاعب الوحدة جواو بيدور بـ 12 هدفا، ثم توزي لاعب النصر 9 أهداف، وكايو لوكاس لاعب الشارقة 8 أهداف.

وفيما يتعلق بصناعة الأهداف، يأتي سفيان رحيمي لاعب العين في الصدارة بصناعة 8 أهداف، يليه نيكولاس خمينيز لاعب بني ياس بصناعة 7 أهداف، وكل من ضياء سبع لاعب النصر وعمر خريبين لاعب الوحدة بصناعة 6 أهداف، ثم علي مبخوت لاعب الجزيرة بصناعة 5 أهداف.

وبالنسبة للتسديدات على المرمى فقد تفوق لابا كودجو لاعب العين بـ89 تسديدة يليه جواو بيدور لاعب الوحدة بـ 67 تسديدة، ثم عمر خريبين لاعب الوحدة بـ49 تسديدة، ثم ماكيتي ديوب لاعب الظفرة بـ49 تسديدة، ثم سفيان رحيمي لاعب العين بـ48 تسديدة.

وبالنسبة لعدد مرات الحفاظ على الشباك نظيفة، جاء كل من الجزيرة والوصل والشارقة في المقدمة بـ9 مرات ثم العين بـ8 مرات يليهم الوحدة بـ 7 مرات.

وفيما يتعلق بالمراوغات الناجحة فقد جاء فريق شباب الأهلي في الصدارة بـ 209 مراوغات يليه العين بـ 205 مراوغات ثم بني ياس بـ191 مراوغة، ثم العروبة بـ188 مراوغة، ثم النصر بـ185 مراوغة.

وبالنسبة لأكبر عدد مرات الفوز يأتي العين في الصدارة بـ 15 مباراة، يليه الجزيرة بـ13 مباراة، ثم الوحدة والشارقة 12 مباراة، ثم شباب الأهلي وبني ياس بـ8 مباريات.

وفيما يتعلق بعدد مرات الخسارة كان العين الأقل بمباراة واحدة يليه الوحدة بمباراتين، ثم الجزيرة والشارقة بـ5 مباريات، يليهم شباب الأهلي والوصل بـ6 مباريات.

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