الشارقة يتصدر البطولة الدولية لناشئ كرة القدم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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تصدر نادي الشارقة بطولة مجلس الشارقة الرياضي الدولية الرابعة لناشئ كرة القدم، المقامة علي ملاعب نادي الشارقة بالحزانة برصيد 10 نقاط وأصبح المرشح الأول للفوز بكاس البطولة، وينافسه علي اللقب فريق العربي الكويتي الذي يحل ثانيا برصيد 9 نقاط ويأتي خورفكان في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وتعتبر مباراة الشارقة والعربي الكويتي اليوم، الخميس، حاسمة لتحديد بطل الدورة، حيث يسعي كل فريق الي تحقيق الفوز للاقتراب كثيرا من نيل لقب البطولة التي تختتم مساء غد، بأربعة لقاءات حيث يتقابل الشارقة مع خورفكان، والعربي الكويتي مع اتحاد كلباء، والحمرية مع خورفكان، والرستاق العماني مع الذيد، وبعدها سيتم تتويج الابطال والفائزين بجوائز البطولة.

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