2.8 هدف للمباراة متوسط التسجيل في الموسم الحالي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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اقترب الموسم الجاري 2022-2021، من نهايته، بعدما شهد 225 مباراة، تم خلالها تسجيل 636 هدفاً في 225 مباراة، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة، على مستوى فرق الرجال، وخلال 4 مسابقات، وهي دوري أدنوك للمحترفين، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كأس رابطة المحترفين، وكأس السوبر.

وينتظر ارتفاع حصيلة الأهداف خلال المباريات المتبقية من هذا الموسم، إذ لا تزال هناك 42 مباراة موزعة على 6 جولات من دوري أدنوك للمحترفين، ونهائي كأس رابطة المحترفين، والذي يجمع العين وشباب الأهلي يوم 4 مايو المقبل، على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة. كما لا تزال هناك مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمقررة بين الوحدة والشارقة، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، والمحدد إقامتها حتى الآن يوم 11 مايو المقبل، مع وجود توجه لتأجيل المباراة إلى أواخر الشهر نفسه، لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني الأول، لإقامة معسكر طويل قبل لقاء نظيره منتخب أستراليا في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 7 يونيو القادم، في الملحق الآسيوي، بينما توج الجزيرة بكأس السوبر، بفوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 1-1.

صعود وهبوط

وعلى مدار 20 جولة من عمر دوري أدنوك للمحترفين، عاشت المسابقة حالة من عدم الاستقرار في معدلات التهديف، ما بين الصعود والهبوط، ليصل إجمالي الأهداف المسجلة حتى الآن في 139 مباراة، إلى 381 هدفاً، بمعدل 2.7 هدف في المباراة، في حين، سجل 125 هدفاً في 46 مباراة، بمعدل تهديف 2.7 هدف في المباراة، في كأس رابطة المحترفين، وسجل هدفين في مباراة كأس السوبر، و128 هدفاً في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في 39 مباراة، بمعدل 3.3 أهداف في المباراة.

وكانت الجولة الرابعة من عمر الدوري، هي الأقل تسجيلاً للأهداف، بإحراز 13 هدفاً فقط، وبمعدل 1.8 هدف في المباراة، بينما كانت الجولة الثانية، الأعلى تسجيلاً بـ 27 هدفاً، وبمعدل 3.8 أهداف في المباراة الواحدة، مع العلم أن الجولة الأولى من عمر الدوري، شهدت تسجيل 20 هدفاً، بمعدل 2.3 هدف، في حين، شهدت الجولة 20 الماضية، تسجيل 26 هدفاً، بمعدل 3.7 أهداف في المباراة الواحدة.

فيما تكرر عدد 15 هدفاً في الجولتين 5 و15، بمعدل 2.1 هدف في المباراة، و16 هدفاً في الجولتين 3 و16، بمعدل 2.3 هدف في المباراة، و18 هدفاً في الجولتين 8 و17، بمعدل 2.6 هدف في المباراة، و19 هدفاً في الجولتين 9 و14، بمعدل 2.7 هدف في المباراة، و20 هدفاً في الجولتين 1 و18، بمعدل 2.8 هدف في المباراة، و21 هدفاً في الجولتين 11 و13، بمعدل 3 أهداف في المباراة.

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