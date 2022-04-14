سبورتينغ لشبونة وبارتيزان إلى نهائي «زايد للناشئين»

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل سبورتينغ لشبونة البرتغالي وبارتيزان الصربي إلى نهائي كأس زايد الدولية للناشئين لكرة القدم تحت 15 سنة، التي ينظمها نادي الوحدة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتختتم منافساتها اليوم الخميس.

ويلتقي سبورتينغ لشبونة وبارتيزان الصربي، على كأس البطولة، في المباراة التي تقام في العاشرة مساء اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ونجح سبورتينغ لشبونة في تجاوز أيندهوفن الهولندي، في نصف النهائي، بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما جاء تأهل بارتيزان، بعد عبوره جيلينا السلوفاكي، بهدف دون رد.

ويسدل الستار على النسخة 20 من الدورة، التي شهدت مشاركة 8 فرق، حيث ودعت فرق الوحدة وبني ياس والجزيرة والعين، من الدور الأول للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز