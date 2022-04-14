«تحفة النواخذة» هدية الصعود لجمهور دبا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يبدو أن الأفراح لا تفارق ديار النواخذة هذه الأيام، فبعد ضمان الفريق الأول ورقة الصعود الأولى المؤهلة لدوري أدنوك للمحترفين، قبل 3 جولات على الختام، واقتراب دبا من حسم الدرع، الذي لا يفصله عنه سوى نقطة وحيدة، لتضج مواقع التواصل بخبر اكتمال ترتيبات افتتاح ملعب الفريق الجديد «تحفة النواخذة»، في غضون أيام، ليصبح هدية الصعود، وتكُمل أفراح الجمهور الكبير الذي آزر فريقه طوال مشوار دوري الدرجة الأولى الحالي، بعد ضرب جمهور النواخذة الرقم القياسي هذا الموسم، كأكبر قاعدة تشجيعية على مستوى أندية الدوري، يليه فريق العربي، ثم البطائح ودبا الحصن.

ويتسع الملعب الجديد لدبا الفجيرة لنحو 10 آلاف متفرج، وتقدر مساحته بنحو 300 ألف متر مربع، والتكلفة المالية 100 مليون درهم، واستمر تشييد الملعب لعام ونصف العام.

وسيكون الملعب متاحاً لمباريات فريق دبا الفجيرة خلال مسابقة دوري أدنوك للمحترفين 2022 - 2023 المقبل، لينضم إلى شقيقه ملعب الفجيرة «الأنيق»، والذي ظل يتحمل في السنوات الماضية العبء الأكبر، ويستقبل كافة أندية الإمارة، التي تتأهل لدوري الأضواء والشهرة، والتي تتخذه ملعباً رسمياً لها، وذلك لمطابقة ملعب الذئاب، لشروط ومتطلبات الاتحادين الآسيوي والدولي.

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