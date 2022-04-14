الوحدة والوصل ودياً بدبي اليوم

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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يلتقي في العاشرة مساء اليوم بملعب «الإمبراطور» بزعبيل، الوحدة والوصل في مباراة ودية في إطار استعدادات الفريقين لدوري أدنوك للمحترفين، الذي يستأنف 22 أبريل الجاري.

ويخوض العنابي ثاني ودياته خلال فترة التوقف بعدما كان قد فاز على فريق الغربية، أحد فرق الدرجة الثالثة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تجربة ودية الاثنين الماضي، دفع خلالها الفرنسي غريغوري مدرب الوحدة بعدد كبير من اللاعبين وبخاصة الشباب لتجهيز جميع العناصر للاستحقاقات المقبلة. ويستعد الوحدة لمواجهة الظفرة في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، فيما يستضيف الوصل نظيره الإمارات في الجولة ذاتها.

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