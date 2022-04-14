3 تجارب ودية للزعيم العيناوي

المصدر: (العين- طلحة عبد الله )

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يلتقي العين مساء اليوم، على ملعبه، فريق نادي غلف إف سي، أحد فرق دوري الدرجة الأولى، في مباراة ودية، ضمن ثلاث تجارب أخرى يؤديها الفريق خلال فترة التوقف الحالية، وستقام المباراة الثانية في 19 من الشهر الجاري، أما المباراة الثالثة، فسيواجه فيها فريق نادي الاتفاق السعودي، في 24 أبريل، وذلك في إطار خطة المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، لتجهيز اللاعبين، وإتاحة الفرصة لعدد من لاعبي الأكاديمية المتميزين للدخول في قائمة خياراته، بعد إشراكهم في المباريات الودية، خلال فترة التوقفات، بالتنسيق مع مشرف الفريق، وقطاع أكاديمية الكرة بالنادي.

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