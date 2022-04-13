مهدي علي: شباب الأهلي سيلعب بطريقة مختلفة أمام الغرافة

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

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أكد مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، أهمية مباراة الغد أمام الغرافة القطري، في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا، على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وبين أن قوتها في كونها مواجهة لمتصدر المجموعة في الوقت الراهن، معتبراً أن تحقيق نتيجة إيجابية أمر مهم للإبقاء على حظوظ الفريق في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

وقال: «سنلعب بتشكيلة وطريقة مختلفة، لأن النتيجة مهمة، المنافس فريق منظم من الناحية الدفاعية ولديه خبرة في البطولة، وأتمنى التوفيق للاعبين وأن يقدموا كل ما لديهم في المباراة».

وواصل مهدي الحديث عن المنافس، وقال: «الغرافة فريق صاحب خبرة في هذه البطولة، ولديه لاعبون مميزون دفاعياً وهجومياً، ويعتمد على التنظيم الجيد والكرات الثابتة والمرتدة، لكن نحن نركز على فريقنا، وبصرف النظر عن المنافس لابد أن نكون جاهزين فنياً وبدنياً».

وأضاف: «قمنا بتحليل أداء الفريق المنافس، وسنعمل على استغلال نقاط الضعف، ونكون حذرين في التعامل مع نقاط القوة، وأتمنى أن يكون فريقنا في حالة تركيز وأن يطبق اللاعبون المطلوب للخروج بنتيجة إيجابية».

ومن جانبه، رأى يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، أن المباراة مهمة وأمام فريق متصدر للمجموعة، مبيناً أنهم يعملون بجد مع المدرب في التدريبات، ويسعون لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل للمرحلة المقبلة.

وأوضح أنه دائماً ما يكون رهن إشارة المدرب، ومتى ما احتاجه الفريق يكون جاهزاً للمشاركة، وحول مساهمته في هدف التعادل في المباراة السابقة، قال اللاعب: «هذا بفضل الله وبتنفيذ توجيهات المدرب، وبحمد الله تعادل الفريق، وهي نتيجة أفضل من الخسارة، وإن شاء الله نوفق في تحقيق الفوز في المباريات المقبلة».

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